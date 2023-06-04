Житель Курской области пытался украсть дрова, заготовленные для бойцов СВО

Проводится проверка

ТАСС, 4 июня. Житель Курской области попытался вывезти и использовать для собственных нужд часть дров, заготовленных для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Накануне в Курской области состоялась акция по заготовке дров для бойцов, находящихся в зоне СВО и несущих службу на границе с Украиной. В акции приняли участие более 120 человек, подготовили более 40 куб. м древесины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, местный житель Роман Зырянов пытался вывезти часть заготовленных дров для собственных нужд.

"По данному факту в полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе полиции.