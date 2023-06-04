4 июня, 13:07
Военная операция на Украине

Житель Курской области пытался украсть дрова, заготовленные для бойцов СВО

Проводится проверка

ТАСС, 4 июня. Житель Курской области попытался вывезти и использовать для собственных нужд часть дров, заготовленных для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Накануне в Курской области состоялась акция по заготовке дров для бойцов, находящихся в зоне СВО и несущих службу на границе с Украиной. В акции приняли участие более 120 человек, подготовили более 40 куб. м древесины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, местный житель Роман Зырянов пытался вывезти часть заготовленных дров для собственных нужд.

"По данному факту в полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе полиции. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация