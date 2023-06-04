В Алтайском крае назвали предварительную причину пожара с погибшими детьми

По данным следствия, возгорание могло начаться из-за неисправной электропроводки

ТАСС, 4 июня. Причиной пожара в частном доме в селе Вавилон Алейского района Алтайского края, в котором погибли двое детей, могла стать неисправная электропроводка, сообщается в воскресенье в информационном центре СК России.

"В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия. Известно, что семья состояла на учете в органах системы профилактики как неблагополучная. Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки", - говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела, которое ранее возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как сообщалось, накануне днем в селе Вавилон загорелся жилой дом, в котором находилась женщина со своими детьми. Хозяйка дома успела вынести грудного ребенка, а девочка 2020 и мальчик 2017 годов рождения погибли.