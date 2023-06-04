Губернатор Белгородской области сообщил о бое с ДРГ в Новой Таволжанке

Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что диверсанты будут уничтожены

ТАСС, 4 июня. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области, в настоящий момент там идет бой. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На самом деле зашли ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены", - сказал Гладков в видеообращении.

Губернатор также предложил диверсантам встретиться на пункте пропуска "Шебекино" ради спасения российских пленных, если те еще живы.

Новая Таволжанка является одним из самых больших сел в Шебекинском городском округе, находится вблизи российско-украинской границы. В воскресенье днем губернатор региона отмечал, что округ находится под обстрелом. Из-за этого возникли, в том числе три очага возгорания в Шебекине - в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.