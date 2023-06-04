4 июня, 13:58,
обновлено 4 июня, 14:20
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области сообщил о бое с ДРГ в Новой Таволжанке

AP Photo/ Libkos, архив
© AP Photo/ Libkos, архив

Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что диверсанты будут уничтожены

ТАСС, 4 июня. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области, в настоящий момент там идет бой. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"На самом деле зашли ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены", - сказал Гладков в видеообращении.

Губернатор также предложил диверсантам встретиться на пункте пропуска "Шебекино" ради спасения российских пленных, если те еще живы.

Новая Таволжанка является одним из самых больших сел в Шебекинском городском округе, находится вблизи российско-украинской границы. В воскресенье днем губернатор региона отмечал, что округ находится под обстрелом. Из-за этого возникли, в том числе три очага возгорания в Шебекине - в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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