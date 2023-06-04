Белгородский губернатор заявил о готовности встретиться с диверсантами ради пленных

Вячеслав Гладков предложил представителям украинской ДРГ встретиться на пункте пропуска "Шебекино"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов встретиться на пункте пропуска "Шебекино" с украинскими диверсантами ради спасения российских пленных, если те еще живы. Об этом Гладков сообщил в Telegram-канале.

"Скорее всего, они их [пленных] убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.

По словам Гладкова, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области, в настоящий момент там идет бой.

В воскресенье в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) появилось обращение к Гладкову. Губернатору предлагалось встретиться с авторами видео в храме в Новой Таволжанке и обсудить ситуацию в регионе. На видеозаписи были показаны пленные, которых обещали передать Гладкову во время встречи.

Новая Таволжанка является одним из самых больших сел в Шебекинском городском округе, находится вблизи российско-украинской границы. В воскресенье днем губернатор региона отмечал, что округ находится под обстрелом. Из-за этого возникли, в том числе три очага возгорания в Шебекине - в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.