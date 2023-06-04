В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

Среди них двое детей

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Марксе Саратовской области. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале.

"В 16:15 в городе Марксе по адресу: ул.Интернациональная, 8, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадавших четыре человека, в том числе двое детей. Погибших нет. Все - жители города Маркс и Марксовского района", - написал министр.

Он уточнил, что пострадавшие дети - мальчики пяти месяцев и шести лет. После обследования медиков их отправили лечиться домой. На амбулаторное лечение отправили также 25-летнюю женщину, а 18-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.