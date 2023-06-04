В Абхазии в результате камнепада погиб турист из России

Также пострадала 28-летняя жительница Пензы

СУХУМ, 4 июня. /ТАСС/. Российский турист погиб в результате камнепада в Юпшарском каньоне в Гагрском районе Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в воскресенье.

"В результате чрезвычайного происшествия в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка погиб 27-летний гражданин России Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, уроженец города Заречного Пензенской области. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни", - говорится в сообщении.

Спасатели выехали по экстренному вызову в 15:15 мск. В результате ЧП пострадала и 28-летняя жительница Пензы Копеева Альбина Рамилевна. С переломом ноги она доставлена в больницу.