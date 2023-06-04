В аэропорту Екатеринбурга задержали шесть рейсов

Причиной являются метеоусловия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Несколько самолетов не могут вылететь из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) из-за сильного дождя и грозы, передает корреспондент ТАСС.

На вылет задержаны шесть авиарейсов - три до Москвы, а также до Уфы, Омска и Ханты-Мансийска, следует из данных табло в здании аэропорта. Причиной являются метеоусловия.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Кольцово.

В воскресенье в Екатеринбурге установилась облачная погода с сильным дождем и грозами. Температура воздуха опустилась до 19 градусов выше ноля. По данным Уральского гидрометцентра, 4-5 июня в регионе ожидаются сильный ливень, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с.