В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли женщина с двумя детьми

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 4 июня. Пожар произошел в частном жилом доме в городе Новоалтайске Алтайского края, в результате которого погибла женщина с двумя детьми. Возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели при пожаре женщины и двух малолетних детей. По данным следствия, вечером 4 июня 2023 года в городе Новоалтайске произошло возгорание жилого дома. После тушения пожара обнаружены тела трех человек: хозяйки дома и двух ее сыновей четырех и девяти лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 19:36 (15:36 мск). В тушении пожара принимали участие 33 человека и 11 единиц техники.