СМИ: лесные пожары в районе Галифакса локализовали

Телеканал CTV напомнил, что из-за пожара 16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома

ОТТАВА, 4 июня. /ТАСС/. Пожарные команды локализовали лесные пожары в районе Галифакса (провинция Новая Шотландия), из-за которых 16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV со ссылкой на местную противопожарную службу.

Пожар начался в минувшие выходные. Ранее власти сообщали, что площадь возгорания в этом районе составляла 837 гектаров, леса горели в 20-25 км к северо-западу от Галифакса. Огнем было уничтожено около 200 строений, в том числе 151 жилой дом в пригородах Галифакса. О пострадавших информации не поступало.

В понедельник 18 тыс. жителей Галифакса и его пригородов получили предписание эвакуироваться из-за пожаров. По последним данным, в итоге из них 16 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Пожарные команды, к которым также присоединились военнослужащие Вооруженных сил Канады, в настоящее время направлены на юг Новой Шотландии, где в районе озера Баррингтон бушует еще один крупный лесной пожар. Его площадь сейчас оценивается в 250 кв. км. В этом районе огнем уже уничтожены по меньшей мере 50 жилых домов. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, леса горят в провинции Квебек, куда также для помощи пожарным направлены армейские подразделения. Свои дома вынужденно покинули уже около 8,5 тыс. человек.