4 июня, 16:47

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще один человек госпитализирован

ТАСС, 4 июня. Три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, погибли в ДТП с участием грузовика на трассе у станции Выселки Краснодарского края, еще один человек госпитализирован, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ГУ МВД по региону

"Сегодня около 15:30 водитель MAN, двигаясь по автодороге "Обход станции Выселки", вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia. В ДТП погибли три человека, один из которых ребенок 2012 года рождения. Один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Состояние выжившего участника ДТП не уточняется. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация