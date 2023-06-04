На Кубани в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще один человек госпитализирован

ТАСС, 4 июня. Три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, погибли в ДТП с участием грузовика на трассе у станции Выселки Краснодарского края, еще один человек госпитализирован, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ГУ МВД по региону

"Сегодня около 15:30 водитель MAN, двигаясь по автодороге "Обход станции Выселки", вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia. В ДТП погибли три человека, один из которых ребенок 2012 года рождения. Один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Состояние выжившего участника ДТП не уточняется.