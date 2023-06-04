Авария на трубопроводе в Майкопе оставила без горячей воды жителей 22 домов

Глава администрации города Геннадий Митрофанов сообщил, что на месте работает бригада в составе 12 человек и 3 единиц техники

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Коммунальная авария в республиканском центре Адыгеи - Майкопе - оставила без горячего водоснабжения жителей 22 многоквартирных домов, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава администрации города Геннадий Митрофанов.

В ЕДДС Майкопа уточнили, что в 22 домах проживает 6,6 тыс. человек.

"На месте ликвидации коммунальной аварии на пересечении улиц Пролетарской и Титова провел оперативное совещание с представителями тепловых сетей. В связи с прорывом трубы диаметром 400 мм, у жителей 22 многоквартирных домов отсутствует горячая вода. Холодное водоснабжение не нарушено", - написал он.

Специалисты устанавливают место повреждения трубопровода, после чего приступят к ремонту. На месте работает бригада в составе 12 человек и 3 единиц техники, добавил глава города.