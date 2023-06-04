Следствие по делу о катастрофе поездов в Индии проведет Центральное бюро расследований

Министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав ранее заявил, что происшествие произошло по технической причине: из-за изменения в электронной блокировке

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июня. /ТАСС/. Министерство железных дорог Индии обратилось к Центральному бюро расследований (CBI) для проведения следствия по делу о столкновении трех железнодорожных составов в минувшую пятницу в районе города Баласор, которое унесло жизни сотен людей. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

"Принимая во внимание все, что произошло, и информацию, которой располагает администрация, руководство железных дорог рекомендовало передать расследование CBI", - сказал министр в эфире ряда телеканалов. Он не сообщил других подробностей.

Ранее в воскресенье Вайшнав заявил журналистам, что, как удалось установить, катастрофа произошла по технической причине: из-за изменения в электронной блокировке (система, регулирующая интервалы движения поездов).

Однако он не сообщил деталей - какие именно изменения были внесены, а также не объяснил, кто несет за это ответственность.

Уточнение данных по погибшим

Правительство штата Одиша в воскресенье сообщило новую официальную информацию о числе жертв катастрофы, понизив его с 288 до 275. Об этом сообщил журналистам главный секретарь правительства штата Пардип Джена.

"Число погибших составляет 275, а не 288. Данные были проверены, и было обнаружено, что некоторые погибшие были подсчитаны дважды, поэтому число погибших было изменено на 275", - сказал Джена в эфире местных телеканалов. Он добавил, что 88 тел погибших были опознаны.

Чиновник также назвал уточненное число пострадавших в инциденте, которое составило 1 175, из них, по состоянию на воскресенье, 793 человека выписаны после лечения.