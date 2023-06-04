4 июня, 17:24

В Краснодаре объяснили громкий звук переходом самолета на сверхзвук

В региональном оперативном штабе отметили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало

ТАСС, 4 июня. Услышанный жителями Краснодара громкий звук мог быть связан с самолетом, который преодолел звуковой барьер, сообщается в воскресенье в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По информации ЕДДС Краснодара и Динского района, а также данным экстренных служб, сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении.

Ранее о громком звуке, который был слышен в разных районах города, стали сообщать местные жители в соцсетях. 

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РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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