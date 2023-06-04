Франция направит 100 пожарных в Канаду для борьбы с лесными пожарами

Почти 240 тыс. домохозяйств ранее лишились энергоснабжения в восточной провинции Квебек

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. В Канаду отправятся 100 французских пожарных для помощи в борьбе с лесными пожарами, охватившими сотни гектаров. Об этом сообщил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Канада переживает ужасные пожары. Франция солидарна. 100 наших пожарных готовится бороться с огнем вместе со своими товарищами из Квебека. Также привлекаются эксперты. Канадские друзья, идет подкрепление", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что почти 240 тыс. домохозяйств лишились энергоснабжения из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной провинции Квебек. Свои дома вынужденно покинули уже около 8,5 тыс. человек.

В районе Галифакса (провинция Новая Шотландия) пожарные команды локализовали лесные пожары, из-за которых 16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в районе озера Баррингтон на юге Новой Шотландии бушует еще один крупный лесной пожар. Его площадь сейчас оценивается в 250 кв. км. В этом районе огнем уже уничтожены по меньшей мере 50 жилых домов. О пострадавших не сообщается.