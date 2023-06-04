Движение поездов на участке фиолетовой линии московского метро восстановлено

Движение было прервано из-за человека на путях

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение поездов восстановлено на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена после инцидента с человеком на пути. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее движение поездов было остановлено на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.