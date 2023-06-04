4 июня, 18:12,
обновлено 4 июня, 18:42
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о втором ударе ВСУ по Горловке

Украинские военнослужащие выпустили по городу 11 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 11 ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Выпущено 11 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

Мэр города Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя. "В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранены мирный житель по улице Эльтонская, 23. В дом попал украинский снаряд", - написал он в Telegram-канале. Также, по его словам, поврежден Центр технического творчества.

Утором ВСУ выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО.

В новость были внесены изменения (21:42 мск) — добавлена информация о раненом и повреждениях. 

Теги:
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