4 июня, 19:11

В Армавире ввели режим ЧС после обрушения канализационного коллектора

Инцидент произошел из-за дождей

ТАСС, 4 июня. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Армавире Краснодарского края, где после дождей обрушился канализационный коллектор на улице Шоссейной, городская администрация изменила движение двух автобусных маршрутов, сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации.

"В Армавире введен режим ЧС, такое решение принял сегодня оперативный штаб. В связи с этим в Армавире по улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта от железнодорожного переезда до предприятия "Армавиргортранс". На этом участке проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора, который обрушился из-за обильных осадков. Администрацией принято решение об изменении работы общественного транспорта маршрутов №8 и №9", - говорится в сообщении.

Перекрыто движение транспорта на участке улицы Советской Армии. Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы, они откачивают воду с подтопленных территорий и частных домовладений. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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