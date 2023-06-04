Глава Пятигорска сообщил о нормализации ситуации на дамбе

Дмитрий Ворошилов отметил отсутствие притока дополнительной воды на пруды

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация на дамбе в Пятигорске пришла в норму, сообщил в воскресенье глава курорта Дмитрий Ворошилов. Ранее сообщалось об угрозе ее прорыва из-за ливня.

"Ситуация на дамбе нормализовалась. Ливень сегодня не подтвердился, притока дополнительной воды на пруды нет", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

В городе введен режим повышенной готовности, определены пункты эвакуации и временного размещения.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 4, 5 и 6 июня на территории Ставропольского края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.