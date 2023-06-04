В Чикаго из-за стрельбы погиб один человек

Еще шесть пострадали

ТАСС, 4 июня. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в воскресенье в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию города.

По предварительной информации, стрельба произошла около 01:00 по местному времени (09:00 мск) после начавшейся на улице словесной перепалки нескольких человек.

25-летняя женщина умерла в больнице, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На данный момент ведется расследование. Поиски стрелявшего продолжаются.