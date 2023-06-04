В ДНР рассказали еще о двух ударах ВСУ по Донецку

Украинские военнослужащие выпустили по городу 16 ракет

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Украинские военные в третий раз за день нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет, а спустя 15 минут еще шесть. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Позднее в представительстве рассказали о следующем ударе, в результате которого по городу выпустили шесть ракет. Удары были нанесены по Куйбышевскому и Киевскому районам.

Всего ВСУ четыре раза за день нанесли удары по Донецку из РСЗО, выпустив в сумме 31 ракету.

В новость были внесены изменения (23:23 мск) — добавлена информация о еще одном обстреле.