В штате Вирджиния разбился бизнесджет

Информация о пострадавших не приводится

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Бизнесджет Cessna Citation потерпел в воскресенье крушение на юго-западе штата Вирджиния. Об этом говорится в распространенном заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Информация о пострадавших не приводится.

"Самолет Cessna Citation упал в районе гористой местности в малонаселенной области на юго-западе Вирджинии около 15:00 по местному времени 4 июня (22:00 мск - прим. ТАСС). Самолет вылетел из муниципального аэропорта в Элизабеттоне (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк). Расследование [происшествия] проведут ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте", - отмечается в документе.

Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий звук. Власти соседнего города Аннаполис (штат Мэриленд) сообщили, что его причиной стали запланированные учения Национальной гвардии столицы. Затем они добавили, что этот звук был вызван переходом истребителя F-16 на сверхзвуковую скорость.

Представители столичных властей сообщили, что не обладают информацией о каких-либо инцидентах и угрозах. Исходя из данных отслеживающих полеты в режиме реального времени сервисов, несколько вашингтонских СМИ предположили, что самолет мог сбиться с курса и пролететь над центром Вашингтона, что якобы привело к необходимости задействовать истребитель. Официальные власти пока не прокомментировали эту версию.

Самолет Cessna Citation рассчитан на 7-12 пассажиров.