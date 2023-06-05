В Миссури в результате стрельбы погибли двое подростков

Четверо ранены

ТАСС, 5 июня. Двое подростков погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в пустующем доме в Колумбии (штат Миссури). Об этом в воскресенье сообщило управление шерифа округа Бун, на территории которого расположен город.

"Два подростка 16 и 17 лет были убиты. Четыре подростка в возрасте от 16 до 19 лет получили огнестрельные ранения, однако их жизни вне опасности", - говорится в сообщении на странице управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно результатам предварительного расследования, инцидент произошел из-за перепалки двух враждующих групп, которые были на вечеринке.

Злоумышленники еще не задержаны.