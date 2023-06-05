В ФРГ при пожаре в приюте для беженцев погиб ребенок с Украины

Пострадали 10 человек

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Пожар произошел рано утром в воскресенье в одном из общежитий для беженцев в Апольде (земля Тюрингия), в результате, по уточненным данным, 10 человек пострадали, 1 погиб. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Как уточнил в Twitter министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер, погибший - ребенок с Украины. "Мы сделаем все возможное для выяснения причин трагедии", - добавил он.

Здание, в котором находился приют, сгорело полностью. В нем жили около 300 человек. В тушении принимали участие около 100 работников пожарной службы.