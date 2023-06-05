На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2

По информации сейсмологов, местные жители могли ощутить подземные толчки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник утром зарегистрировали в центральной части Сахалина землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом сообщили ТАСС в сахалинском отделении Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 12 км южнее села Онор Смирныховского района на глубине 5 км", - рассказали на сейсмостанции.

По информации сейсмологов, жители села могли ощутить подземные толчки силой до трех баллов. При такой балльности люди чувствуют колебания.