ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из РСЗО

Удар нанесли в 01:00 мск по Киевскому району города

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Удар был нанесен в 01:00 мск по Киевскому району города.

В воскресенье ВСУ нанесли четыре удара по Донецку из РСЗО, выпустив в сумме 31 ракету.