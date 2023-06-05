В селе Усть-Янск в Якутии подтопило 38 дворовых территорий

На реке Яна и ее притоках произошел резкий подъем уровня воды

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Подъем уровня воды на реке Яна и ее притоках произошел у села Усть-Янск в Якутии, там подтопило дворовые территории. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Вследствие прохождения ледохода вчера произошел резкий подъем уровня воды на реке Яна и ее притоках с различной интенсивностью у населенного пункта Усть-Янск Усть-Янского района. Уровень воды у села превысил критическую отметку, вследствие чего наблюдалось подтопление низменных участков в селе, всего подвергалось подтоплению 38 дворовых территорий с населением 108 человек, в том числе 25 детей", - говорится в сообщении.

Как уточнил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Виталий Немцов, сейчас остаются подтопленными 20 дворовых территорий. Гидрологическая обстановка в Усть-Янском районе находится на особом контроле. Спасатели продолжают оказывать помощь жителям в Колымской группе районов. Комиссии органов местного самоуправления ведут подсчет ущерба.

По данным пресс-службы, уровень воды у поселка Нижнеянск составляет 343 см при критической отметке 515 см, у села Казачье - 1 264 см при критической отметке 1 450 см, у села Усть-Янск - 1 072 см при критической отметке 1 023 см.

Утром 4 июня сообщалось, что в регионе нет подтопленных паводком объектов.