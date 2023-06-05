Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "дочки" Росатома по делу о мошенничестве

Валерий Кагач обвиняется в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора по закупкам компании "Атомэнергопроект" (дочерняя структура госкорпорации "Росатом") Валерия Кагача, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом говорится в постановлении апелляционной инстанции, с которым ознакомился ТАСС.

"Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы по ходатайству государственного обвинителя подсудимому Кагачу В. Ю. была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, он был объявлен в розыск. Производство по делу приостановлено до розыска подсудимого. Установлен срок содержания под стражей на 2 месяца, срок исчислен с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации", - сказано в документе. Там отмечается, что защита бывшего топ-менеджера с этим решением не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, который оставил решение Мещанского суда без изменения.

Согласно документу, Когач во время следствия и начала судебного разбирательства не нарушал ранее избранную ему подписку о невыезде, однако позже перестал являться на заседания Мещанского суда, в котором рассматривалось его уголовное дело. Он выехал за пределы России, назад не вернулся. Именно поэтому мера пресечения обвиняемому изменилась.

В уголовном деле, по которому проходит Кагач, несколько эпизодов. Непосредственно бывшему топ-менеджеру инкриминированы два из них. Оба относятся к 2014-2015 годам, когда строилась Нововоронежская АЭС-2, а "Атомэнергопроект", выступая генпроектировщиком проекта, закупал оборудование для станции.

По версии следствия, Кагач и его подчиненные в 2014-2015 годах приобретали оборудование для строительства Нововоронежской АЭС-2 у единственного поставщика - компании "Рувента" - по значительно завешенным ценам. Взамен участники преступной схемы получали откаты. Это привело к значительному ущербу. Один из двух других фигурантов дела признал вину. А дело самого Кагача выделено в отдельное производство.

"Атомэнергопроект" - генеральный проектировщик и генподрядчик сооружения атомных электростанций. Осуществляет полный комплекс работ и услуг по сооружению АЭС, начиная от выбора площадки для строительства и заканчивая выводом из эксплуатации.