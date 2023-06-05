В больнице Новосибирска опровергли смерть пациентки в результате эвакуации при пожаре

По словам врачей, женщина скончалась из-за тяжелого заболевания

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Врачи опровергли информацию о гибели пациентки в Центральной клинической больнице в Новосибирске в ходе эвакуации при пожаре. Женщина скончалась из-за тяжелого заболевания через два часа после перевода в отделение реанимации, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и тем более не погиб из-за пожара или при эвакуации. К сожалению, одна из пациенток ОРИТ скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации РСЦ - это соседний корпус ЦКБ", - приводится комментарий Центральной клинической больницы.

Врачи подчеркнули, что состояние пациентки не связано с пожаром и эвакуацией. Женщина находилась три недели в реанимации с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода и тромбоэмболией легочной артерии. Заболевание имело высокий уровень летальности.

Пожар произошел 4 июня в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метров. 173 человека были эвакуированы. Прокуратура Новосибирской области по факту пожара начала проверку.