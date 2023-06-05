В Гаити из-за последствий сильных дождей погибли минимум 15 человек

Еще восемь числятся без вести пропавшими

ГАВАНА, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли от последствий сильных дождей, прошедших в эти выходные на территории Гаити, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Такие данные в воскресенье опубликовало управление гражданской защиты карибской страны.

По данным ведомства, более 13 тыс. человек эвакуированы из зоны удара стихии. Более 1,2 тыс. домов оказались частично затоплены.

Местные власти занимаются обеспечением пострадавших продуктами, предметами гигиены и медикаментами.