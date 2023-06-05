В Якутии ликвидировали все лесные пожары

С огнем боролись 118 человек

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Все лесные пожары ликвидированы в Якутии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"В Якутии ликвидированы все лесные пожары. Лесной пожар в Усть-Алданском районе ликвидирован в 11:00 [05:00 мск], в Нерюнгринском - в 10:30 [04:30 мск]", - рассказали в министерстве.

4 июня в пресс-службе администрации Усть-Алданского района сообщили об обнаружении лесного пожара в 1,1 км от села Хомустах Легойского наслега (сельского поселения) на площади 2 га.

За прошедшие выходные в республике было обнаружено 9 лесных пожаров на общей площади 17 га на территории Вилюйского, Верхоянского, Индигирского, Нерюнгринского и Усть-Алданского лесничеств, также ландшафтный пожар в Усть-Алданском районе на площади 2 га. 7 лесных пожаров были ликвидированы на общей площади 54 га, также ликвидирован ландшафтный пожар на площади 2 га. На тушении было задействовано 118 человек, 11 единиц техники и 3 воздушных судна.

В Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 141,6 га, 39 ландшафтных пожаров на общей площади 1 279,5 га.