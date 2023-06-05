Во Владивостоке более 130 домов остались без электричества из-за аварии

Произошло отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Залив"

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения потребителей в центральной части Владивостока произошло в понедельник, сообщили ТАСС в филиале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) "Приморские электрические сети". Без света остались более 130 домов и административных зданий.

"Сегодня в 12:27 (05:27 мск) произошло отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Залив", в результате чего без электроснабжения остались потребители центральной части Владивостока. Энергетики оперативно прибыли на место и производят осмотр электрооборудования", - сообщили в пресс-службе филиала.

Там уточнили, что о предполагаемом времени устранения сообщат позже. По данным городского сервиса учета коммунальных аварий "Отключения vl.ru", всего в указанном районе без света остаются более 130 домов.

В центральной части Владивостока наряду с жилыми домами расположены здания правительства Приморья, администрации Владивостока, основных региональных СМИ, а также несколько крупных офисных зданий и бизнес-центров.