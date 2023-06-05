Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Угрозы для жизнедеятельности населения нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Вулканологи в понедельник в 12:38 (04:38 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км от вулкана. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Угрозы для жизнедеятельности населения также нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан извергался в 2012 году, а затем после длительного затишья вновь активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.