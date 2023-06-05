На Моргенштерна могут возбудить уголовное дело за нарушение порядка деятельности иноагента

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит первый протокол об административном правонарушении в отношении признанного иноагентом музыканта в связи с тем, что он не указал это в своих публикациях в Telegram-канале

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен в РФ в список иноагентов), обвиняемого в нарушении правил деятельности иностранного агента, могут привлечь к уголовной ответственности, если музыкант в течение года дважды будет подвергнут административному наказанию. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах в понедельник, Моргенштерн в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В конце июня в Савеловском районном суде Москвы будет рассмотрен первый протокол об административном правонарушении в отношении Моргенштерна в связи с тем, что музыкант, будучи признанным иноагентом, не указал об этом в своих публикациях в Telegram-канале. В том случае, если судом он будет признан виновным, а это решение вступит в силу, и в течение года на него повторно будет составлен аналогичный протокол, правоохранители будут иметь все законные основания для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года), санкция статьи предусматривает наказание от 300 тыс. рублей штрафа до 2 лет реального лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в первом административном протоколе музыканта Савеловский суд рассмотрит две публикации, размещенные ранее в его одноименном Telegram-канале, на который подписано более 500 тыс. человек.

Моргенштерн не признает вину. По мнению его адвоката Сергея Жорина, музыкант российское законодательство не нарушал, административный протокол в его отношении является незаконным, а обстоятельства, указанные в нем, не соответствуют действительности. Ранее в беседе с ТАСС юрист отмечал, что место совершения административного правонарушения, которое в протоколе указано как Москва, где официально зарегистрирован Моргенштерн, правоохранители указали ошибочно, так как музыкант покинул пределы России еще в прошлом году.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Рэпер находится за пределами РФ.