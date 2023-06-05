5 июня, 04:40
Военная операция на Украине

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Один человек получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области в ночь на 5 июня. Также пострадал один из энергетических объектов, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".

"Ночью во время обстрелов пострадал один из энергетических объектов в Белгородской области. <...> Постараемся с утра принять все меры для его восстановления. И самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей", - проинформировал глава региона. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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