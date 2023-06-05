В Красноярске осудили директора наркологической клиники, где сгорели 4 пациента

Женщина получила 1 год и 7 месяцев колонии

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Красноярский суд приговорил руководителя наркологической клиники "Чистый город", в которой при пожаре из-за поджога погибли 4 пациента, к 1 году и 7 месяцам колонии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"1 год и 7 месяцев колонии получила 47-летняя руководитель наркологической клиники "Чистый город", в которой при пожаре погибли люди. Железнодорожный районный суд г. Красноярска признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ). <…> Период нахождения женщины под стражей и домашним арестом зачтен в срок наказания, в связи чем она считается отбывшей назначенное наказание", - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года в наркологической клинике произошел пожар, в котором погибли 4 пациента. По данным СК, причиной возгорания стал поджог. В 2022 году в поджоге виновным признан пациент клиники Дмитрий Еремин. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима. Директор учреждения Ольга Бескровная находилась под стражей один год. Потом суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Женщина, являясь руководителем клиники, нарушила следующие запреты закона: не имела лицензии на лечение алко- и наркозависимых пациентов, в отсутствие разрешения клиника работала в режиме круглосуточного стационара. Допущены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности: двери эвакуационных выходов были заперты на ключи, доступ к которым у персонала отсутствовал, на окнах не было ручек, персонал не был обучен требованиям пожарной безопасности, сигнализация и система оповещения эвакуации находились в неисправном состоянии", - пояснили в прокуратуре.

Свои вину женщина не признала. Помимо лишения свободы суд запретил ей заниматься оказанием платных медицинских услуг населению на три года.