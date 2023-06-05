Кемеровский суд отложил рассмотрение жалоб на приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Разбирательство назначили на 26-30 июня

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на 26-30 июня в связи с тем, что вновь назначенным адвокатам требуется время на изучение материалов дела. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебное разбирательство по делу отложить на 10:00 и 14:00 с 26 по 30 июня 2023 года", - сказала судья.

Решение суда первой инстанции по уголовному делу огласили 10 ноября 2021 года, рассмотрение длилось с весны 2019 года. Виновными признаны все фигуранты.

Апелляции на приговоры были поданы всеми осужденными, их адвокатами, представителями МЧС России, как гражданского ответчика по делу, а также защитой потерпевших.