В Красноярске произошел пожар в пункте ГИБДД

Никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в красноярском пункте ГИБДД, предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ночью произошел пожар в пункте ГИБДД по улице Маерчака. <…> Было установлено, что идет дым из окон второго этажа здания. Погибших и травмированных нет. Пожар был ликвидирован в 03:38 (23:38 мск 4 июня). Предварительная причина пожара - короткое замыкание", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального главка МВД, документация, бланочная продукция не повреждена. "Людей временно перенаправляем в другие пункты Красноярска", - пояснили в полиции.