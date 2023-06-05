5 июня, 05:06

В ДНР задержали последнего из семи военнослужащих, сбежавших из части под Соледаром

Егор Алеев/ ТАСС, архив
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

В конце мая в районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь бывших заключенных. Троих задержали в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали последнего из семи военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть в районе Соледара в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах в воскресенье.

"Последний из семи задержан несколько дней назад", - сказал собеседник агентства.

В конце мая в районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь бывших заключенных, они военнослужащие одного из подразделений. Трое из них были задержаны в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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