Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Активные боевые действия в районе Времевского выступа на запорожском направлении возобновились рано утром. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) утра возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, украинские войска "бросили в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно". "Идёт бой", - добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ, включая польских наемников, попытались в воскресенье прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа, но потеряли не менее 10 единиц бронетехники и около 50 бойцов и были отброшены назад.