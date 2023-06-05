Приговор обвиняемым в превышении полномочий двум министрам Башкирии огласят 8 июня

Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев вину не признали

УФА, 5 июня. /ТАСС/. Приговор фигурантам уголовного дела о превышении полномочий министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву огласят 8 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы в понедельник.

"Оглашение приговора 8 июня в 07:00 мск", - говорится в сообщении.

Обвинения Беляеву и Кучарбаеву предъявили в феврале 2021 года, тогда же их задержали. В марте 2022 года следственное управление СК России по региону сообщало об утверждении обвинительного заключения по делу, обвиняемые вину не признали. На их движимое и недвижимое имущество наложили арест.

Кроме Беляева и Кучарбаева фигурантами дела стали заместитель начальника ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" Рамиль Сафин, начальник отдела этого же учреждения Шадмурат Бикимбетов и бывший заместитель главы администрации Кумертау Юрий Куров. По версии следствия, в 2017 году обвиняемые утвердили акт приемки построенных в Кумертау очистных сооружений, зная, что на объекте не провели пусконаладочные работы, а результаты исследований очищенных стоков воды не предоставили. Сооружения фактически непригодны для эксплуатации, ущерб бюджету превысил 95 млн рублей. Прокуратура также утвердила обвинительное заключение по делу.

В период совершения преступления Беляев возглавлял мэрию Кумертау, в мае 2019 года его назначили вице-премьером - министром ЖКХ Башкирии, Кучарбаев руководил управлением капитального строительства республики. Он перешел в региональный Минстрой в 2020 году.