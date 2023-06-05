5 июня, 05:34
Лесные пожары в России

Площадь торфяного пожара в Челябинской области выросла до 160 га

В главном управлении лесами региона заверили, что угрозы населенным пунктам нет

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Площадь торфяного пожара, который возник в Аргаяшском районе Челябинской области утром 1 июня, выросла в два раза и составляет 160 га, сообщили ТАСС в главном управлении лесами региона.

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"Локализации пока нет, площадь - 160 га. На утро понедельника на тушении работают 76 человек и 15 единиц техники. Сейчас ведут разведку квадрокоптером", - сказали в управлении.

В организации добавили, что угрозы населенным пунктам по-прежнему нет. Горение сопровождается активным выделением дыма.

Пожар начался на территории Аргаяшского муниципального района 1 июня в 08:00 мск. Причиной называют нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением. На следующий день площадь возгорания оценивалась в 80 га, к ликвидации привлекли тяжелую технику.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииЧелябинская область
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