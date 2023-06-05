Рогов сообщил о более масштабных утренних попытках ВСУ к наступлению

Председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что ситуация тревожная

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в понедельник предпринимают более масштабные попытки к наступлению. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По утру ВСУ полезли, и большим объемом, чем вчера. Удары по направлению наносятся восточнее, чем вчера. Ситуация тревожная", - сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину.