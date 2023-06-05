В Индии сошел с рельсов товарный поезд

Инцидент произошел в штате Одиша, где 2 июня столкнулись два пассажирских поезда

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Товарный поезд, перевозивший известняк, сошел с рельсов в штате Одиша, где в минувшую пятницу столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник сообщила газета Times of India.

По ее данным, с рельсов сошли пять вагонов, информация о пострадавших не поступала. Инцидент произошел в округе Баргарх, примерно в 500 километрах от Баласора, где в пятницу столкнулись пассажирские поезда.

Представитель государственного оператора "Индийские железные дороги" заявил, что состав принадлежал частной компании. Он перевозил известняк с места добычи на цементный завод по узкоколейной дороге, принадлежащей самой компании. Ее название при этом не приводится.

2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение поездов. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По официальным данным, погибли 275 человек, 1175 пострадали, из них 793 уже выписаны из больниц.