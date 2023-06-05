В Ульяновской области шесть человек умерли от отравления сидром

Возбудили уголовное дело, на предприятии, где производят напиток, проводят следственные действия

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту смерти шести человек в Димитровграде от отравления, предположительно, сидром. Об этом говорится в сообщении, распространенным в понедельник следственным управлением СК России по региону.

По данным следствия, несколько жителей Димитровграда с диагнозом "отравление неустановленным веществом" госпитализировали с 3 по 4 июня. "Несмотря на oказанную всестороннюю медицинскую пoмощь, шестеро из потерпевших скончались", - отмечается в сообщении.

Как сообщил глава города Андрей Большаков в своем Telegram-канале, еще шесть человек находятся в реанимации. "По уточненной информации, с 3 по 5 июня после в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы шесть летальных исходов. Еще шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.

Большаков добавил, что семьям умерших окажут поддержку совместно с Минсоцзащиты региона. Глава города уточнил, что провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с выявленными случаями отравления слабоалкогольными разливными напитками. Он также призвал жителей города отказаться от употребления алкогольной продукции на разлив.

"Уважаемые димитровградцы, еще раз призываю отказаться от приобретения и употребления разливной алкогольной продукции. Берегите свое здоровье и здоровье близких людей", - подчеркнул Большаков.

Димитрoвградский межрайoнный следственный oтдел следственнoго управления СК РФ по Ульяновскoй области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не oтвечающих требoваниям безопасности, пoвлекших по неосторoжности смерть двух или более лиц".

Предварительно установлено, что все отравившиеся пили спиртной напиток "Сидр", который они купили в магазинах "Территория пива". Этот напиток поставлял бизнесмен из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся следственные действия. Назначены судебные экспертизы.