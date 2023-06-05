В Свердловской области около 400 жителей остались без света из-за грозы

По данным компании "Россети Урал", произошли локальные технологические нарушения в распределительной сети низкого класса напряжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Грозовой фронт, который прошел в воскресенье в Свердловской области, вызвал локальные технологические нарушения. В результате без электричества остаются около 400 жителей Сысертского городского округа, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "Россети Урал".

"С вечера вчерашнего дня аварийно-восстановительные бригады филиала "Свердловэнерго" их [последствия грозы] устраняют. В настоящий момент ремонтные работы локально продолжаются в Сысертском городском округе. Без электроснабжения там суммарно находятся не более 400 человек в различных населенных пунктах", - отметили в компании, уточнив, что гроза вызвала "локальные технологические нарушения в распределительной сети низкого класса напряжения".

Электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время. "Параллельно энергетикам поступают локальные заявки по сети 0,4 кВ, связанные с необходимостью проведения ремонтных работ по восстановлению вводов в жилые дома, но таких заявок на сегодня поступило не более 30", - добавили в "Россети Урал".

4 июня в Екатеринбурге установилась облачная погода с сильным дождем и грозами. Температура воздуха опустилась до +19 градусов. Как передавал корреспондент ТАСС, из-за метеоусловий в аэропорту Кольцово задержали несколько авиарейсов.