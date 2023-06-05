Рогов: ВСУ пытаются наступать на запорожском направлении для выхода к Азовскому морю

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", Вооруженные силы Украины планируют перерезать России сухопутный коридор в Крым

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день пытаются наступать значительными силами на запорожском направлении, чтобы выйти к Азовскому морю по короткому маршруту и перерезать РФ сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Этот участок стыка Запорожской области и Донецкой Народной Республики, если бить в его районе и выходить к Азовскому морю, то там наиболее короткий участок выхода. Он не самый простой с точки зрения подготовленной [силами РФ] обороны, но по расстоянию боевикам ВСУ легче всего дойти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор [в Крым]. Допускаю, что это направление выбрано именно для того, чтобы реализовать эти планы", - сказал Рогов в эфире "Комсомольской правды". Он добавил, что "куда более активная сейчас идет попытка прорыва, она организована более масштабно", чем в воскресенье.

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ утром в понедельник возобновили попытки наступления на запорожском направлении.

В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что не ВСУ удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на южнодонецком направлении 4 июня. Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник ввел в бой 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других подразделений. Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП, более 20 бронированных машин.