Площадь пожаров в лесах Кондинского района Югры снизилась почти вдвое за сутки

В тушении задействовали более 500 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат 16 лесных пожаров на общей площади 5 020,65 га в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в понедельник.

"По состоянию на утро 5 июня в регионе проводятся работы по тушению двух ландшафтных пожаров на площади 270 га в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах и 20 лесных пожаров на площади 5 139,75 га, в том числе 16 лесных пожаров на общей площади 5 020,65 га в Кондинском районе", - говорится в сообщении.

К ликвидации действующих пожаров привлекли 430 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области и Карелии.

В Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с возгораниями привлекли, в частности, самолет БЕ-200 ЧС. 4 июня в Югре велось тушение 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 га, в том числе 10 на общей площади 9 925,4 га в Кондинском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 120 ландшафтных пожаров на площади 16 507,03 га, 121 лесной пожар на площади 11 807,06 га и два возгорания на землях особо охраняемых природных территорий. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.