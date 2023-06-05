В Красноярске пятилетний ребенок выжил при падении с восьмого этажа

Его доставили в больницу с травмами

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. В Красноярске пятилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня около 12:00 (08:00 мск) в дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что из окна дома на улице 60 лет образования СССР выпал маленький ребенок. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, мать мальчика ушла из дома по делам, оставив сына одного. Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и выпал из окна. "Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов", - пояснили в полиции.