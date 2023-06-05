Украинский военнопленный рассказал об уничтожении под Авдеевкой большей части его бригады

По словам Валентина Иваненко, в попытке спастись от дальнейшего участия в боях выжившие украинские пехотинцы массово дезертируют и сдаются в плен

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена российскими силами в боях под Авдеевкой, рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Валентин Иваненко.

"Раньше на одной позиции было три разведчика и четыре пехотинца. Потом ее почти не стало: на позиции выводят четыре, пять или шесть разведчиков, потому что пехоты уже не было, большая часть уничтожена российскими военными", - сказал военнопленный, отвечая на вопрос ТАСС о количестве погибших в боях сослуживцев.

По словам Иваненко, выжившие пехотинцы, в попытке спастись от дальнейшего участия в боях, массово дезертируют и сдаются в плен.

Иваненко был мобилизован в декабре 2022 года. В марте 2023 года в составе 53-й отдельной механизированной бригады в качестве стрелка оказался под Авдеевкой. На одной из позиций он попал в окружение российских сил и сдался, не оказывая сопротивления.

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВС Украины ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.