В Свердловской области за сутки потушили 15 природных пожаров на площади 1,2 тыс. га

В регионе продолжает действовать 21 возгорание на 4,1 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 природных пожаров на общей площади 1,2 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 15 природных пожаров на общей площади 1 278 га. 5 июня в регионе действует 21 природный пожар на общей площади 4,1 тыс. га, из них локализовано 12 пожаров на площади 3,2 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, возгорания потушили в Сосьвинском, Верхотурском, Тугулымском, Кушвинском и Березовском городских округах. В тушении задействовали более 840 человек и более 120 единиц спецтехники, а также спецавиацию.

По данным Уральского гидрометцентра, 5 июня в Екатеринбурге установилась облачная погода, воздух прогрелся до +20 градусов, скорость ветра составила 5-9 м/с. В Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град и усиление ветра. Вместе с этим сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.